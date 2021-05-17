Найстрашніша повінь за останні сто років прийшла до найбільшого штату Бразилії - Амазонасу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, рясні дощі привели до збільшення рівня води в річках. В двадцяти муніципалітетах оголошено режим надзвичайної ситуації. Підтоплені цілі райони, будинки, вулиці, людям доводиться пересуватися на човнах і каное.
Загалом 350 тисяч людей уже зіткнулися з наслідками негоди - або евакуйовані, або закриті у відрізаних водою від цивілізації районах.
В країні, що серед лідерів світу за кількістю випадків коронавірусу, негода змушує лікарів доправляти вакцини човнами - від будинку до будинку.
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