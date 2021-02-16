У Греції призупинили вакцинацію через сильні снігопади (фоторепортаж, відео)

Холодний фронт "Медея" приніс в країну опади, морози і сильний вітер.

Столичний регіон Греції засипало снігом \ REUTERS

Влада Греції була змушена тимчасово відкласти щеплення від коронавірусу у столичному регіоні. Все тому, що Афіни засипало снігом, через який зупинився рух на одній з гілок метро.

Читайте також У Грецію прийшла аномально тепла зима: люди рятуються на пляжах (фото)Як йдеться в сюжеті ТСН, цю заметіль у Греції називають найсильнішою за 12 років. Місцеві кажуть, що насипало не менше півметра снігу.

Крім цього, як повідомляє ru.euronews.com, муніципальні служби щосили намагаються розчищати вулиці і автотраси. Влада закликає громадян не виходити з дому без необхідності, але багато хто користується нагодою і відправляються на прогулянку.

Холодний фронт "Медея" приніс в країну опади, морози і сильний вітер.

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