У Греції призупинили вакцинацію через сильні снігопади (фоторепортаж, відео)
Холодний фронт "Медея" приніс в країну опади, морози і сильний вітер.
Влада Греції була змушена тимчасово відкласти щеплення від коронавірусу у столичному регіоні. Все тому, що Афіни засипало снігом, через який зупинився рух на одній з гілок метро.
У Грецію прийшла аномально тепла зима: люди рятуються на пляжах (фото)Як йдеться в сюжеті ТСН, цю заметіль у Греції називають найсильнішою за 12 років. Місцеві кажуть, що насипало не менше півметра снігу.
Крім цього, як повідомляє ru.euronews.com, муніципальні служби щосили намагаються розчищати вулиці і автотраси. Влада закликає громадян не виходити з дому без необхідності, але багато хто користується нагодою і відправляються на прогулянку.
Холодний фронт "Медея" приніс в країну опади, морози і сильний вітер.
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