Через снігопади у Карпатах можуть зійти лавини

Таким погодним умовам надано 3-й рівень небезпеки.

Науковці визначають сніголавинну небезпеку / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

На вихідних, 20-21 лютого, у Карпатах можливе сходження лавин.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"У зв’язку з снігопадами, 20-21 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано 3-й рівень небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 20-21 лютого: дані Погоди УНІАН

Найближчої суботи в Україні визирне сонце і потеплішає до +4°. У неділю температура продовжить підвищуватися: нічний мороз стане м'якше, а денний "плюс" поступово продовжить рости. Східні регіони заллють дощі.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень 0°. У неділю погода не зміниться, температура: -2°...+3°.

У Львові в суботу вночі -4°, вдень +4°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю очікується -1°...+ 5°, погода практично не зміниться.