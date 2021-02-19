Через снігопади у Карпатах можуть зійти лавини
Таким погодним умовам надано 3-й рівень небезпеки.
На вихідних, 20-21 лютого, у Карпатах можливе сходження лавин.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"У зв’язку з снігопадами, 20-21 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано 3-й рівень небезпеки.
Прогноз погоди в Україні на вихідні 20-21 лютого: дані Погоди УНІАН
Найближчої суботи в Україні визирне сонце і потеплішає до +4°. У неділю температура продовжить підвищуватися: нічний мороз стане м'якше, а денний "плюс" поступово продовжить рости. Східні регіони заллють дощі.
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -2°, вдень 0°. У неділю погода не зміниться, температура: -2°...+3°.
У Львові в суботу вночі -4°, вдень +4°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +5°, мінлива хмарність.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю очікується -1°...+ 5°, погода практично не зміниться.
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