Туристів у Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин

Загроза сходження лавин існує на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

У Карпатах можуть сходити лавини / Фото УНІАН

Сьогодні, 21 січня, на високогір'ї Карпат можуть сходити лавини.

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Попередження про сніголавинну небезпеку опубліковано на сайті ДСНС України.

Як зазначається, за прогнозами Укргідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очiкується значна снiголавинна небезпека.

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