Туристів у Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин

09:34, 21 січня 2021
19

Загроза сходження лавин існує на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

У Карпатах можуть сходити лавини / Фото УНІАН
У Карпатах можуть сходити лавини / Фото УНІАН

Сьогодні, 21 січня, на високогір'ї Карпат можуть сходити лавини.

Чорнобильський заповідник у снігу: неймовірні фото

Попередження про сніголавинну небезпеку опубліковано на сайті ДСНС України.

Як зазначається, за прогнозами Укргідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очiкується значна снiголавинна небезпека.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: КарпатиДСНСлавина
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-6°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
63 %
753 мм
5.7 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся