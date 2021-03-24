Зима не відступає: у Карпатах - снігопад, температура впала до -17° (фото)

Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку.

Карпати заносить снігом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 24 березня, Карпати накрила заметіль.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 метрів. Вітер північно-східний 11-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура повітря у горах становить -17°.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про помірну сніголавинну небезпеку (2 рівня), яка утримається на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середногiр'ї Львівської області.

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У середу, 24 березня, в південних і східних областях, а також в центрі України очікуються дощі зі снігом. У західних регіонах буде сонячно і без опадів. В середньому по країні потеплішає на кілька градусів.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -4°, вдень +5°.

У Львові в середу очікується мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +4°.

В Одесі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +5°, мокрий сніг.