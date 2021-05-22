Троє людей загинули та 27 отримали поранення.

У Китаї сталася серія землетрусів загальною магнітудою 7,3 бала. Унаслідок підземних поштовхів загинули щонайменше троє людей.

Читайте такожУ Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі (фоторепортаж, відео)

Про це свідчать дані Volcano Discovery та пише The Guardian.

Від підземних поштовхів постраждали кілька провінцій. Перший землетрус стався о 21:48 за Гринвічем у Юньнані недалеко від міста Далі – популярного туристичного напрямку. За ним слідували ще щонайменше два поштовхи. У Юньнані зруйнована низка будівель, понад 20 тисяч мешканців евакуювали.

very worried about situations in #Yunnan and #Qinghai, as #earthquakes, 6.4 and 7.4 on the Ractorscale respectively hit the two provinces over the past 24 hours. #Chinapic.twitter.com/xuD6XuPtVG — TIAN Wei (@tianwei) May 22, 2021

Троє людей загинули та 27 отримали поранення, розповіли чиновники в ефірі державного телеканалу CCTV.

За кілька годин на відстані понад 1200 км у малонаселеній китайській провінції Цінхай стався землетрус у 7,3 бала. Про постраждалих чи загиблих повідомлення не надходили.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська