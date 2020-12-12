У Китаї відомий жовтий водоспад перетворився на "нефритовий льодопад"
Хукоу є найбільшим жовтим водоспадом у світі та другим за величиною в Китаї.
У Китаї знаменитий жовтий водоспад Хукоу на річці Хуанхе перетворився на "нефритовий льодопад".
У грудні через морозну погоду знаменитий водоспад замерз і перетворився на лід, повідомляє ТСН з посиланням на Сіньхуа.
Через те, що колір води у водоспаді жовтий, лід має надзвичайно красивий відтінок.
Зазначається, що Хукоу - це найбільший жовтий водоспад на планеті та другий за величиною в Китаї.
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Назва водоспаду перекладається як "носик чайника", оскільки річка Хуанхе у цьому місці змінює свою ширину з 200 до 50 метрів і протікає через Гранд-Каньйон Цзінь.
Коли річка наближається до каньйону, перекритому горами з обох сторін, її ширина різко звужується до 20-30 метрів, а швидкість потоку води збільшується, і, проходячи вузьку ділянку, утворюється водоспад заввишки 15-20 метрів і шириною 30-50 метрів. Це місце дуже популярне серед туристів.
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