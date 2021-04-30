У Києві прогнозують погіршення погоди / фото ua.depositphotos.com
У Києві та Київській області вже найближчої години очікується значне погіршення погоди.
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Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС України.
Як зазначається, несприятливі погодні умови протримаються також 1 травня, подекуди очікується град.
"Увага. Попередження про погіршення погодних умов. У найближчу годину у Києві та Київській області з утриманням до кінця доби 30 квітня та 1 травня гроза, подекуди град", - йдеться у повідомленні.
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