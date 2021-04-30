Погіршення погоди очікується вже найближчої години.

У Києві та Київській області вже найближчої години очікується значне погіршення погоди.

Читайте такожСиноптик спрогнозувала на Великдень грози та літнє тепло

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як зазначається, несприятливі погодні умови протримаються також 1 травня, подекуди очікується град.

"Увага. Попередження про погіршення погодних умов. У найближчу годину у Києві та Київській області з утриманням до кінця доби 30 квітня та 1 травня гроза, подекуди град", - йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська