За легендою це дерево посадив митрополит Петро Могила в 1635 році.

В Києві на Андріївському узвозі ураган зламав 400-річну липу.

За інформацією УНІАН, ураган і сильна гроза, які нещодавно накрили столицю, спричинили за собою відключення світла в декількох районах Києва, а також сильний вітер зламав 400-річну липу.

Дерево росло на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. За легендою її посадив митрополит Петро Могила в 1635 році. Липа мала статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, а обхват стовбура дерева становить 5 метрів.

Нагадавши, у Києві зафіксовано перший травневий температурний рекорд.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 12 травня в столиці був зафіксований температурний рекорд максимальної температури повітря. Як повідомляється, стовпчик термометра піднявся до позначки + 29,2°с, що на 0,3°С вище попереднього історичного значення для цієї дати, який тримався з 2013 року.

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