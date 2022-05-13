У Києві зафіксовано перший травневий температурний рекорд.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 12 травня у столиці було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Як повідомляється, стовпчик термометра піднявся до позначки +29,2°С, що на 0,3°С вище попереднього історичного значення для цієї дати, який тримався з 2013 року.
Загалом з початку року у Києві зафіксовано 6 температурних рекордів.
Нагадаємо, метеорологічна весна у Києві цього сезону настала майже на місяць раніше кліматичної норми - 6 лютого.