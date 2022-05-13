З початку року у столиці зафіксовано вже 6 температурних рекордів.

У Києві зафіксовано перший травневий температурний рекорд.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 12 травня у столиці було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Як повідомляється, стовпчик термометра піднявся до позначки +29,2°С, що на 0,3°С вище попереднього історичного значення для цієї дати, який тримався з 2013 року.

Загалом з початку року у Києві зафіксовано 6 температурних рекордів.

Нагадаємо, метеорологічна весна у Києві цього сезону настала майже на місяць раніше кліматичної норми - 6 лютого.

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