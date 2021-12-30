Травматологи вже третю добу працюють в посиленому режимі.

Через ожеледь у Львові скалічилася рекордна кількість людей. Майже 200 травмованих за добу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Напередодні пройшов дощ, а після нього вдарив мороз, і місто перетворилося на ковзанку. Міські травматологи вже третю добу працюють у посиленому режимі.

Тільки в лікарню №8 звернулися з різними травмами 80 осіб, які не встояли на слизьких тротуарах і дорогах. Всього за минулу добу майже 200 жителів міста травмувалися на вулиці. Травмпункти в місті переповнені. У лікарні №8 травматологічне відділення розраховане на 60 осіб, але госпіталізували вже 73. Людей відправляють в інші відділення, зокрема хірургічне.

Читайте такожСтало відомо, де на Новий рік під сніг: прогноз погоди в Україні на 31 грудня (карта)"Через падіння під час ожеледиці до нас надходять найчастіше люди з травмами гомілковостопного суглоба, травми променево-зап'ясткового суглоба та ліктьового суглоба. Більшість з таких травм призводять до тяжких ускладнень, через які необхідне хірургічне втручання", - розповів лікар.

Медики дали кілька порад, як не впасти під час ожеледиці:

носити зручне взуття, яка не ковзає;

не тримати руки в кишенях;

не відволікатися на мобільний телефон, а дивитися під ноги;

намагатися не виходити на вулиці без екстреної необхідності.

Як раніше повідомляв УНІАН, на 30 грудня по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах та ожеледі. А в Миколаївській області - помаранчевий рівень небезпеки.

При цьому в Карпатах до кінця року збережеться висока сніголавинна небезпека.

Вас також можуть зацікавити новини: