Рятувальники попереджають про високу сніголавинну небезпеку.

У Карпатах до кінця року збережеться висока сніголавинна небезпека.

Про це з посилання на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

"30-31 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.

Через це оголошено 3 рiвень небезпечності.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, під кінець тижня повітряні потоки зміняться й Україною почне поширюватись улоговина північного циклону з опадами. Тому в новорічну ніч можливий невеликий сніг з дощем, проте не по всій території країни. Без морозів.

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