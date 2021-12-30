В Карпатах можливі лавини / фото Національний природний парк "Синевир"
У Карпатах до кінця року збережеться висока сніголавинна небезпека.
Про це з посилання на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.
"30-31 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека", - йдеться у попередженні.
Через це оголошено 3 рiвень небезпечності.
Сніголавинна небезпека 30 грудня / скріншот meteo.gov.ua
сніголавинна небезпека 31 грудня / скріншот meteo.gov.ua
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, під кінець тижня повітряні потоки зміняться й Україною почне поширюватись улоговина північного циклону з опадами. Тому в новорічну ніч можливий невеликий сніг з дощем, проте не по всій території країни. Без морозів.