Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту.

Рятувальники попереджають про надзвичайну ожеледь на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполя.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі служби.

"Вночі та вранці 29 грудня на побережжі Азовского моря і в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Карпатах очікуються лавини: де буде найнебезпечніше (карта)Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та тривалого припинення руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні в деяких містах України почався справжній крижаний апокаліпсис. Дороги сковувало льодом, почалися перебої в роботі транспорту.

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