Негода вирувала у місті лише хвилин тридцять, але встигла наробити лиха.

Вулиці Полтави перетворилися на річки. Місто затопило після потужної зливи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, негода вирувала лиш півгодини. Але за цей час налило стільки, що вода затікала у салони машин. А деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.

А у селі Кобеляки Полтавської області під поривами вітру не встояло старе дерево. Воно впало і пробило дах житлового будинку. Мешканці дивом не постраждали.

Потопи в Україні

В Україні вже кілька днів міста заливає сильними зливами. Як повідомляв Погода УНІАН, 9 червня Чернівці побило градом розміром з перепелине яйце, а блискавка влучила в дитячу лікарню. А в Дніпрі дощ зруйнував і змив у річку частину набережної.

Раніше Харків за 15 хвилин пішов під воду: місто затопило і побило градом.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний потоп стався в Херсоні. В результаті потужної зливи й проблем зливової каналізації, яка не впоралася з великою кількістю води, місто пішло під воду. Вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.

Стихія накрила і Маріуполь. Там пішоходи опинилися по пояс у воді, а місцями її рівень сягав трьох метрів.

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Автор: Катерина Лиманська