У Дніпрі в середу, 9 червня, після зливи розвалився сегмент набережної в районі Фестивального причалу.
Про це повідомляє "Днепр оперативный".
Як розповів на місці подій начальник інспекції з питань доброустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз, внаслідок події ніхто не постраждав. У місті вже створили надзвичайну комісію.
Зазначається, що підпірна стінка, яка впала, була побудована кілька десятиліть тому. За попередніми висновками комунальників, причиною обвалення стали сильні зливи, а також незаконні врізки в колектор.
Звичайним ремонтом, за словами Руслана Мороза, тут не обійтися - необхідно робити капітальний.
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