Попередньо причиною обвалення стали сильні зливи, а також незаконні врізки в колектор.

У Дніпрі в середу, 9 червня, після зливи розвалився сегмент набережної в районі Фестивального причалу.

Про це повідомляє "Днепр оперативный".

Як розповів на місці подій начальник інспекції з питань доброустрою Дніпровської міськради Руслан Мороз, внаслідок події ніхто не постраждав. У місті вже створили надзвичайну комісію.

Зазначається, що підпірна стінка, яка впала, була побудована кілька десятиліть тому. За попередніми висновками комунальників, причиною обвалення стали сильні зливи, а також незаконні врізки в колектор.

Звичайним ремонтом, за словами Руслана Мороза, тут не обійтися - необхідно робити капітальний.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова