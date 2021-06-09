Рятувальники тоннами відкачують воду з житлових будинків.

У Маріуполі злива паралізувала рух транспорту і залишила без світла частину міста.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, місцеві жителі виклали в соцмережі відео, як дорогами несуться бурхливі потоки, і як вода заливає підї'зди багатоповерхівок. За їх словами, подекуди рівень води сягав трьох метрів.

За даними ДСНС, рятувальники Донеччини 21 раз залучалися до ліквідації наслідків негоди. Зокрема, 15 разів бійці ДСНС здійснювали відкачування дощової води з житлових будинків та об’єктів інфраструктури Маріуполя. Всього було відкачано 3288 кубічних метрів води.

Крім того, бійці ДСНС надавали допомогу водія автівок, що стали заручниками негоди. Рятувальники відбуксирували 6 легкових автівок, 1 мікроавтобус та 1 евакуатор із затоплених ділянок дороги.

Найбільш сміливі долали затоплені ділянки нетрадиційним способом.

Негода в Україні

Останніми днями в Україні вирує циклон, який спричиняє багато опадів. На сьогодні, 9 червня, в Україні оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.

Вдень 9 червня у більшості областей очікуються грози, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с.

Вітер очікується переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вдень +21°...+26°. У Карпатах вдень +12°...+17°.

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Автор: Катерина Лиманська