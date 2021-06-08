Машини буквально плавали у воді, а в деяких районах випав град.

Сьогодні, 8 червня, після зливи Харків буквально пішов під воду.

Місцеві жителі активно знімають відео і діляться ними в соцмережах.

За їх словами, місто затопило за 15 хвилин, води - по коліно.

Також місто побило градом.

Погіршення погоди в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні оголошено попередження про погіршення погодних умов. Сьогодні, 8 червня, у всіх областях очікуються грози. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Потоп у Херсоні

Як повідомляв УНІАН, аналогічний потоп стався в Херсоні. В результаті потужної зливи й проблем зливової каналізації, яка не впоралася з великою кількістю води, місто пішло під воду.

Вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.

Найбільше постраждали райони в низинах.

Зараз рівень води поступово знижується, а дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду.

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Автор: Катерина Лиманська