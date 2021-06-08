Сьогодні, 8 червня, після зливи Харків буквально пішов під воду.
Місцеві жителі активно знімають відео і діляться ними в соцмережах.
За їх словами, місто затопило за 15 хвилин, води - по коліно.
Також місто побило градом.
Погіршення погоди в Україні
Як повідомляв УНІАН, в Україні оголошено попередження про погіршення погодних умов. Сьогодні, 8 червня, у всіх областях очікуються грози. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Потоп у Херсоні
Як повідомляв УНІАН, аналогічний потоп стався в Херсоні. В результаті потужної зливи й проблем зливової каналізації, яка не впоралася з великою кількістю води, місто пішло під воду.
Вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.
Найбільше постраждали райони в низинах.
Зараз рівень води поступово знижується, а дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду.
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