Зливова каналізація не впоралася з великим об'ємом опадів, тому вулиці міста пішли під воду.

Херсон затопило. Усе через потужну зливу та проблему зливової каналізації, яка не впоралась з великою кількістю води.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, після дощу місцеві соцмережі рясніють відео з різних районів, де вода переливалась через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліна у воді.

Найбільше постраждали райони у низинах.

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Зараз рівень води поступово знижується і дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду.

Погіршення погоди в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні оголошено попередження про погіршення погодних умов. Сьогодні, 8 червня, в усіх областях очікуються грози. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Потоп у Маріуполі

Днями у Маріуполі через потужну нічну зливу затопило відразу десяток вулиць.

В результаті потопу машини плавали у воді, місцями прохід пішоходів був неможливий або утруднений. Поліція попереджала водіїв про необхідність обходити затоплені ділянки. Місцями забилися ливневки.

"У нас високий цоколь, і нам пощастило, а у сусідів в будинку по коліно води. У сусідки через 3 будинки води по вікна. Вона вранці так плакала - всі її свійські птахи загинули", - розповіла одна з місцевих мешканок.

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Автор: Катерина Лиманська