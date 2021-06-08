Херсон затопило. Усе через потужну зливу та проблему зливової каналізації, яка не впоралась з великою кількістю води.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, після дощу місцеві соцмережі рясніють відео з різних районів, де вода переливалась через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліна у воді.
Найбільше постраждали райони у низинах.
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Зараз рівень води поступово знижується і дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду.
Погіршення погоди в Україні
Як повідомляв Погода УНІАН, в Україні оголошено попередження про погіршення погодних умов. Сьогодні, 8 червня, в усіх областях очікуються грози. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Потоп у Маріуполі
Днями у Маріуполі через потужну нічну зливу затопило відразу десяток вулиць.
В результаті потопу машини плавали у воді, місцями прохід пішоходів був неможливий або утруднений. Поліція попереджала водіїв про необхідність обходити затоплені ділянки. Місцями забилися ливневки.
"У нас високий цоколь, і нам пощастило, а у сусідів в будинку по коліно води. У сусідки через 3 будинки води по вікна. Вона вранці так плакала - всі її свійські птахи загинули", - розповіла одна з місцевих мешканок.
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