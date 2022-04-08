9 квітня погода в Україні буде прохолодною, здебільшого хмарною й подекуди дощовою

Дощі очікуються здебільшого на Заході та Півночі країни, а також у Центрі.

У суботу, 9 квітня, температура по всій Україні буде прохолодною або відносно теплою, здебільшого хмарною й подекуди дощовою. Дощі очікуються здебільшого на Заході та Півночі країни, а також у Центрі. Про це повідомляє Погода УНІАН. У Києві завтра буде хмарно. Температура повітря вночі +6°, вдень +14°. Вдень найімовірніше буде дощ.

У Львові в суботу буде хмарно. Вночі 6°, вдень +14°. Можливий невеликий дощ, інколи з мокрим снігом.

У Луцьку - хмарно, дощ. Вночі +5°, вдень +14°.

У Рівному в суботу очікується похмура погода, суцільна хмарність, упродовж дня йтиме дощ. Температура вночі +5°, вдень +16°.

У Тернополі 9 квітня вночі буде +7°, вдень +16°, увечері температура впаде до +5°. Увесь день буде хмарно, невеликий дощ.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +16°. Можливий дощ.

В Івано-Франківську завтра буде похмуро, суцільна хмарність, дощ. Температура вночі +7°, вдень +19°.

В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +8°...+13°, хмарно, дощ.

У Чернівцях у суботу - хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень до +20°.

У Вінниці завтра буде +5°...+11°, хмарно, невеликий дощ.

У Житомирі в суботу буде вночі +6°, вдень +15°, хмарно, дощ.

У Черкасах завтра буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +6°, вдень +16°.

У Кропивницькому температура вночі буде +5°, вдень +21°, похмуро, суцільна хмарність.

У Полтаві - похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря +5°...+17°.

В Одесі 9 квітня - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +16°.

У Херсоні в суботу вночі +6°, вдень +19°, майже безхмарно.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +17°.

У Запоріжжі температура вночі +5°, вдень +19°, похмуро, суцільна хмарність.

У Сумах завтра температура повітря становитиме +4°...+14°, похмуро, суцільна хмарність.

У Харкові - хмарно, невеликий дощ. Температура вночі +2°, вдень +8°.

У Дніпрі температура вночі буде +5°, вдень +19°, похмуро, суцільна хмарність.

У Сімферополі у суботу буде хмарно з проясненнями. Температура +6°...+14°.

У Краматорську завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +19°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +8°, вдень +19°. Вас також можуть зацікавити новини: Квітень 2022: якою буде погода в Україні у середині весни – прогноз на місяць

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