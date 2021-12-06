Вулкан почав вивергатися в суботу, 4 грудня. Це найвищий вулкан на острові Ява.

Вулкан Семеру знову вивергся в Індонезії. Тим часом тривають рятувальні роботи, проте вони ускладнені через погану погоду.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, вулкан знову почав вивергатися в понеділок вранці. Фахівці попереджають про сейсмічну активність, що триває на острові.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 15 осіб, а 27 осіб як і раніше вважаються зниклими безвісти.

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Як повідомляється, в районі Сумервулух рятувальники боролися з поганою погодою, щоб витягнути жертв з-під завалів.

Семеру - один з більш ніж 100 активних вулканів в Індонезії. Країна знаходиться в зоні високої сейсмічної активності.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Індонезії стався масований викид попелу і каменів з вулкана Семеру. Це найвищий вулкан на острові Ява - 3 676 метрів. У його кратері знаходиться озеро лави.

Вулкан викинув стовп попелу висотою 15 кілометрів. Попелом накрило дороги, а його хмари затулили сонце настільки, ніби настала ніч.

Крім того, за інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, в неділю близько Хальмахери, що приблизно за 2000 кілометрів на північний схід від Семеру, стався землетрус магнітудою 6.

Останній раз Семеру вивергався в січні 2021 року, а до цього - в грудні 2020-го.

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Автор: Катерина Лиманська