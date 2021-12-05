Ще 98 людей отримали поранення, зокрема, дві вагітні жінки.

В Індонезії щонайменше 13 людей загинули внаслідок виверження вулкана Семеру на острові Ява.

Як передає Reuters, ще 98 людей отримали поранення, зокрема, дві вагітні жінки. Владі вдалося евакуювати 902 людини.

Виверження також зруйнувало будівлі та стратегічний міст в районі Лумаджанга.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в Індонезії стався масований викид попелу і каменів з вулкана Семеру. Це найвищий вулкан на острові Ява - 3 676 метрів. У його кратері розташоване озеро лави.

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Крім того, за інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, в неділю біля Хальмахери, що приблизно за 2 000 кілометрів на північний схід від Семеру, стався землетрус магнітудою 6.

Останній раз Семеру вивергався в січні 2021 року, а до цього - у грудні 2020-го.

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Автор: Катерина Комолова