Сьогодні на високогір'ї Карпат дуже холодно.

Сьогодні, 7 липня, у Карпатах значно похолоднішало. На високогір'ї температура впала майже до нуля градусів. Так, на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вранці було лише +2°.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 07:30 7 липня на г. Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер північний 3-4 м/с. Температура повітря +2°С", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні погода в Україні буде нестабільною. На заході та півночі країни буде досить комфортна температура в межах +22°...+26°, однак ночі стануть більш прохолодними. Так, місцями температура в темний час доби опускатиметься до +10°...+12°. При цьому зовсім інша погода очікується на півдні та сході України, де як і раніше буде сильна спека до +30°...+35°. Грози і дощі покинуть західні області й змістяться в Центр. Опади також торкнуться деяких північних областей.

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