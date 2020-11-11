В Укргідрометцентрі розповіли, чи випаде цього тижня перший сніг

У Києві нічні морози очікуються ближче до вихідних.

Поки в Україні збережеться безсніжна погода / фото УНІАН

До кінця поточного тижня по всій території України очікується денна температура 0°...+5°. При цьому нічна температура впаде до 0°...-5°.

Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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У той же час Укргідрометцентр поки не очікує першого снігу в Україні.

"Не буде першого снігу цього тижня. Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години", - сказав він.

Згідно з прогнозом, слабкий мороз до -1° можливий у східних областях і вдень. При цьому нічна температура до вихідних впаде в цьому регіоні до -7°...-8°.

У Києві нічні морози очікуються ближче до вихідних.

"По області - так. По Києву цього тижня вночі близько нуля, на вихідних і -1° може бути", - сказав він.

Як зазначив синоптик, заморозки в Україні спостерігалися і раніше протягом цієї осені.

"Навіть сьогодні вранці зафіксовані невеликі морози", - додав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

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Температура повітря в Україні з кожним роком підвищується і цей процес буде змінюватися і надалі.

"Ймовірно, що раз на десять років, а в деяких регіонах не так часто, можуть бувати суворі холодні і снігові зими. Тобто ймовірність таких зим залишається, але вони будуть траплятися все рідше", - розповіла кліматолог Віра Балабух.

Вона додала, що підвищення температури призведе до незворотних наслідків в атмосфері і зокрема – в кліматичній системі України.

"Підвищення середньої температури повітря в рік на 0,1 градуси означає зростання тривалості теплого періоду на один день. Тому, коли мова йде про те, що середня температура глобально може вирости на два градуси, це означає, що тривалість теплого періоду може збільшитися на 20 днів", - пояснила Балабух.