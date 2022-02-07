Знаходитися у горах зараз небезпечно.

Надзвичайники показали снігові фонтани у Карпатах. Туристам радять зараз не ходити у гори.

Відео опублікували на сторінці Головного управління ДСНС України у Закарпатській області.

Відзначається, що снігові фонтани - явище вкрай небезпечне. Вони утворюються сильним вітром біля снігових карнизів.

У ДСНС нагадали туристам, що зараз дуже ризиково знаходитися у горах, а погодні умови тільки погіршуються.

Читайте такожВ Україні оголосили штормове попередження: де чекати на різке погіршення погоди"За прогнозами синоптиків вночі та в першій половині дня 7 лютого значний сніг та мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини", - відзначили вони.

Раніше відомий синоптик дала кілька корисних порад, як підготуватися до походу у гори взимку.

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