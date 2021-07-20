Влада США попереджає, що великій кількості жителів штату Орегон слід підготуватися до евакуації, оскільки лісові пожежі вже охопили понад 340000 акрів землі (137000 гектар - УНІАН).
Про це повідомляє CNN.
Як повідомляється, наразі в 13 штатах США вирують 80 великих лісових пожеж. Близько 20000 осіб задіяні в гасінні вогню.
Найбільші пожежі вирують в Орегоні, Каліфорнії, Айдахо і в штаті Аляска.
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"Ця пожежа - справжній виклик, і в найближчому майбутньому ми розраховуємо на тривалу боротьбу", - прокоментував ситуацію один з пожежників.
Як повідомляється, спекотна погода ускладнює боротьбу з пожежею.
"Погода дійсно проти нас. Буде спекотно, буде сухо, а вітер буде нестабільним, що прискорить нагрівання і принесе більше повітря. Все, що негативно для пожежників - позитивно для вогню", - кажуть рятувальники.
За їх словами, для придушення вогню необхідна зміна погоди. Передбачається, що деякі пожежі будуть загашені лише з приходом опадів.
Метеорологи кажуть, що прогноз погоди на цьому тижні не виглядає перспективним для будь-якої допомоги в стримуванні вогню. Температура як і раніше буде на 10-15 градусів вище норми, посуха продовжиться, є додатковий ризик від блискавок та сильних вітрів.
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