Влада попередила жителів про підготовку масштабної евакуації.

Влада США попереджає, що великій кількості жителів штату Орегон слід підготуватися до евакуації, оскільки лісові пожежі вже охопили понад 340000 акрів землі (137000 гектар - УНІАН).

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, наразі в 13 штатах США вирують 80 великих лісових пожеж. Близько 20000 осіб задіяні в гасінні вогню.

Найбільші пожежі вирують в Орегоні, Каліфорнії, Айдахо і в штаті Аляска.

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"Ця пожежа - справжній виклик, і в найближчому майбутньому ми розраховуємо на тривалу боротьбу", - прокоментував ситуацію один з пожежників.

Як повідомляється, спекотна погода ускладнює боротьбу з пожежею.

"Погода дійсно проти нас. Буде спекотно, буде сухо, а вітер буде нестабільним, що прискорить нагрівання і принесе більше повітря. Все, що негативно для пожежників - позитивно для вогню", - кажуть рятувальники.

За їх словами, для придушення вогню необхідна зміна погоди. Передбачається, що деякі пожежі будуть загашені лише з приходом опадів.

Метеорологи кажуть, що прогноз погоди на цьому тижні не виглядає перспективним для будь-якої допомоги в стримуванні вогню. Температура як і раніше буде на 10-15 градусів вище норми, посуха продовжиться, є додатковий ризик від блискавок та сильних вітрів.

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Автор: Катерина Лиманська