Від шторму "Франклін" постраждали Ірландія, Нідерланди та Британія.

Втретє за тиждень північ Європи накрила руйнівна буря.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, найбільше від шторму "Франклін" постраждала Ірландія. Тут без світла залишилися 10 тисяч будинків. Через негоду влада зачинила навчальні заклади.

Повідомляється, що у Нідерландах швидкість вітру сягнула 120 кілометрів годину. Дерева на одному з цвинтарів падали просто на хрести та проломлювали надгробки.

У Британії через шторм дороги буквально перетворились на річки, а тисячі господарств досі знеструмлені.

Нагадаємо, Європа вже тиждень потерпає від штормів. Як повідомляв Погода УНІАН, на Британію налетів шторм "Юніс" - один з найпотужніших за останні десятиліття. Безліч будинків залишилися без дахів і електрики; потужний вітер пошкодив дах знаменитого "купола тисячоліття" в Лондоні. "Юніс" забрав щонайменше 15 життів.

Вас також можуть зацікавити новини: