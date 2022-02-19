Влада Британії звернулася до громадян з проханням не робити на тлі урагану селфі, попередивши, що це небезпечно для життя.

На Британію налетів шторм "Юніс" - один з найпотужніших за останні десятиліття. Загинули три людини, безліч будинків залишилися без дахів і електрики; потужний вітер пошкодив дах знаменитого "купола тисячоліття" в Лондоні.

У районі Хайгейт на півночі Лондона молода жінка була вбита деревом, що впало на машину, в якій вона їхала пасажиркою. Водій, молодий чоловік, потрапив до лікарні, повідомляє Бі-бі-сі.

Під Ліверпулем ще один пасажир автомобіля був убитий уламками, які ураган жбурнув у лобове скло. Водій не постраждав.

У графстві Гемпшир на самому півдні Англії дерево впало на фургон, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув, другий потрапив до лікарні з важкими травмами.

Комплекс O2 Arena місткістю 20 тис. осіб, який перші роки свого існування називався "Купол тисячоліття" (Millenium Dome), довелося евакуювати після того, як купол порвало вітром. Будівля, в якій проходять концерти та спортивні заходи, була пошкоджена поривами вітру зі швидкістю до 90 миль на годину (144 км/год).

Зі стадіону було евакуйовано близько 1000 осіб.

Лондонська пожежна команда заявила, що "фактичного обвалення або структурних пошкоджень будівлі не було".

В Ірландії, в області Каунті-Вексфорд, через вітер загинула одна людина, а в англійському місті Хенлі-он-Темз одна людина госпіталізована з травмами.

Влада Британії звернулася до громадян з проханням не робити на тлі урагану селфі, попередивши, що це небезпечно для життя.

"Заради драматичного фото або селфі не варто ризикувати життям, і ті, хто відправляється на узбережжя, щоб сфотографуватися, ставлять під загрозу і життя наших співробітників", - заявив глава командування берегової охорони Бен Хемблінг.

Шторм "Юніс", схоже, поставив рекорд швидкості вітру - на острові Уайт був зареєстрований порив в 196 км\год.

Незважаючи на сильний вітер, лондонські аеропорти продовжували приймати літаки, хоча багато рейсів були скасовані. В інтернеті також в прямому ефірі показували те, що відбувається в Хітроу, де заходячі на посадку лайнери ледве справлялися з поривами вітру.

Як повідомляв УНІАН.Погода, 18 лютого метеобюро випустило найвище червоне попередження для Лондона, Південного Сходу та Сходу Англії. Червоний рівень погодної небезпеки також був оголошений на території Південно-Західної Англії і Південного Уельсу.

Червоні рівні метезагрози оголошуються рідко. Таке попередження означає небезпеку для життя - вітер може змітати дахи будинків, обривати лінії електропередач і виривати з коренем дерева. Велику загрозу становлять уламки, що летять на величезній швидкості.

У п'ятницю були закриті сотні шкіл, в Уельсі не ходили потяги, військові перебували в режимі повної бойової готовності.

"Юніс" - другий сильний шторм за тиждень у Британії. Раніше шторм "Дадлі" обрушився на райони Шотландії, Північної Англії та Північної Ірландії, залишивши тисячі будинків без електрики.