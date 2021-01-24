Захід України в понеділок буде потерпати від хуртовин та ожеледиці - синоптики

10:54, 24 січня 2021
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У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети.

На Захід України налетять хуртовини / Фото ua.depositphotos.com
На Захід України налетять хуртовини / Фото ua.depositphotos.com

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов найближчими днями у західних областях України.

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру, 24-25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг.

"25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

У ДСНС зазначають, що погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Автор: Юлія Янкевич

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Теги: погода в Україні
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