Катастрофічний землетрус в Індонезії забрав життя десятків людей (фото, відео)

Землетрус магнітудою 6,2 стався на острові Сулавесі.

Наслідки землетрусу в Індонезії / фото twitter.com/harrytweetsat

У результаті землетрусу в Індонезії загинули як мінімум 35 осіб, ще понад 600 – поранені.

Читайте також Потужний землетрус в Індії за кілька секунд обвалив понад 60 будівель, є жертви (відео)Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевої влади.

Інформація про кількість загиблих і постраждалих оновлюється, оскільки рятувальники шукають та витягують людей з-під завалів

Землетрус в Індонезії: що відомо

Землетрус магнітудою 6,2 стався на острові Сулавесі - за шість кілометрів від міста Мажен у провінції Західний Сулавесі.

Підземні поштовхи пошкодили понад 300 будинків і два готелі, а також зруйнували місцеву лікарню та урядову будівлю. Землетрус також призвів до трьох зсувів, відключення електрики та пошкодження мостів, що з'єднують регіональні центри.

Близько 15 тисяч людей покинули свої будинки. Влада працює над тим, щоб забезпечити їх наметами, їжею і медикаментами. Розподіл допомоги може ускладнити пандемія COVID-19.