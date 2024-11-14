Через загрозу потопів відкладено старт тенісного фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між Іспанією та Польщею, аеропорт Малаги закрито через затоплення.

В Іспанії оголошено нове попередження про загрозу потопів через проливні дощі та шторми - лише через два тижні після того, як попередні зливові повені забрали життя сотень людей.

Як пише DW, Національне метеорологічне бюро AEMET попередило про "дуже сильні проливні дощі та зливи". У зоні небезпеки перебувають провінції Малага, Гранада, північний Кастельон і південна Таррагона, а також узбережжя Валенсії.

Зазначається, що для Таррагони, Малаги та Валенсії оголошено найвищий - червоний рівень тривоги. Очікується, що в цих провінціях протягом наступних 12 годин випаде до 180 міліметрів дощу. За прогнозами, сильні дощі триватимуть до п'ятниці.

Аварійні служби Малаги повідомили, що понад 1000 будинків і майже 3000 жителів було евакуйовано.

Крім того, через загрозу потопів відкладено старт тенісного фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між Іспанією і Польщею, а в аеропорту Малаги скасували 15 рейсів і переспрямували ще п'ять, вхід до аеропорту закрито через затоплення.

Також сильні дощі обрушилися на острів Сицилія, затоплено дороги і будинки, пожежники допомагають постраждалим від повені.

Повені в Іспанії

На початку листопада Іспанію охопили найсильніші дощі, що призвели до руйнівних повеней. Вони призвели до загибелі понад 270 осіб і масштабних руйнувань.

Так, у містечку Чіви, поблизу Валенсії, за вісім годин випало більше опадів, ніж за попередні двадцять місяців. Вода вийшла з яру, що перетинає місто, зруйнувавши дороги та будівлі.

При цьому королівське подружжя Іспанії, яке відвідало постраждалий регіон, зустріли масштабними протестами, закидавши брудом і камінням. Місцеві жителі звинувачували владу в недостатній допомозі.

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