Справжня зима: у Карпатах вдарив мороз, гори запорошило снігом (фото)

Температура впала до -3°.

Гору Піп Іван запорошило / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 5 січня, Карпати засипало снігом.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"Станом на 08:10, 05.01.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний сніг, вітер східний, 15-16 м/с, температура навколишнього середовища -3°", - йдеться у повідомленні.

Мороз в Україні

На початку січня 2021 року погода в Україні буде по-весняному теплою, а похолодання з морозами до нас прийде на Різдво, але більше, ніж на тиждень, не затримається.

Так, за прогнозами начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, похолодання буде суттєвим із нічними морозами до мінус 10-15°.