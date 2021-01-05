Справжня зима: у Карпатах вдарив мороз, гори запорошило снігом (фото)

10:14, 5 січня 2021
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Температура впала до -3°.

Гору Піп Іван запорошило / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Гору Піп Іван запорошило / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 5 січня, Карпати засипало снігом.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

В Україні вдарять морози і піде сніг: прогноз погоди на тиждень (карта)

"Станом на 08:10, 05.01.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний сніг, вітер східний, 15-16 м/с, температура навколишнього середовища -3°", - йдеться у повідомленні.

Мороз в Україні

На початку січня 2021 року погода в Україні буде по-весняному теплою, а похолодання з морозами до нас прийде на Різдво, але більше, ніж на тиждень, не затримається.

Так, за прогнозами начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, похолодання буде суттєвим із нічними морозами до мінус 10-15°.

"На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-15° морозу", — поділився прогнозом Владислав Білик. 

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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