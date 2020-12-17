США накрив зимовий шторм: опубліковані казкові фото та відео засніженого Нью-Йорка
З посиленням бурі може випасти до 60 см снігу.
Зимовий шторм пройшов східним узбережжям США у середу, 16 грудня, завдавши руйнівного удару по транспортних системах.
Про це повідомляє Reuters.
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До полудня негода накрила Вашингтон і принесла сніг у Нью-Йорк, Меріленд, Вірджинію, Західну Вірджинію і Пенсільванію.
За словами синоптиків, на території, що тягнеться від східної Пенсільванії до гір Катскілл в Нью-Йорку, може випасти до 60 см снігу, а на решті частини Північного Сходу - до 30 см або більше.
За їх словами, деякі райони Вірджинії і Північної Кароліни будуть покриті тонким шаром льоду, в той час як у Середньоатлантичному регіоні ближче до узбережжя пройдуть дощі.
Автобусне і залізничне сполучення в північній частині штату призупинене, людей просять залишатися вдома. Три найбільш завантажених аеропорті у регіону повідомили про скасування до 30% рейсів.
Рада з комунальних підприємств штату Нью-Джерсі заявила, що через сильні вітри також можливі масові відключення електроенергії.
З урахуванням очікуваних поривів вітру до 80 км/год сніг може значно знизити видимість і пошкодити дерева і лінії електропередач, повідомила місцева служба погоди.
Найсильніші снігопади в Японії
Близько 1,2 метра снігу випало за добу 16 грудня в японських префектурах Гумма і Ніїгата. Через негоду постраждали 13 осіб.
У зв'язку з цим десятки автомобілів виявилися заблоковані на трасах - утворився транспортний колапс.
Авіакомпанії Японії через снігопади скасували 54 внутрішніх авіарейси. Постраждали від мінливостей погоди в основному авіаційні маршрути, що зв'язують міста Токіо і Осака з островом Хоккайдо, і префектурами Акіта і Аоморі на півночі острова Хонсю.
Влада регіонів просить жителів через ожеледицю на дорогах утриматися від поїздок на особистому транспорті.
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