Заблоковані автомобілі та скасовані авіарейси: в Японії за добу випало понад метр снігу
Через снігопади скасували 54 внутрішні авіарейси.
Близько 1,2 метра снігу випало за добу в японських префектурах Гумма і Ніїгата. Через негоду постраждали 13 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
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У зв'язку з цим десятки автомобілів виявилися заблоковані на трасах - утворився транспортний колапс.
Авіакомпанії Японії через снігопади скасували 54 внутрішніх авіарейси. Постраждали від мінливостей погоди в основному авіаційні маршрути, що зв'язують міста Токіо і Осака з островом Хоккайдо, і префектурами Акіта і Аоморі на півночі острова Хонсю.
Влада регіонів просить жителів через ожеледицю на дорогах утриматися від поїздок на особистому транспорті.
Тайфун в Японії
Потужний тайфун "Хайшен" пройшов поблизу японського острова Кюсю, обрушивши на нього сильний вітер і проливні дощі. Вранці 7 вересня він обрушився на південь Південної Кореї і вийшов в Японське море.
В Японії жертвами стихії стали 3 людини в префектурах Сага, Оїта і Кагосіма. У префектурі Міядзакі четверо зникли безвісти.
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