Через негоду в Україні знеструмлено десятки населених пунктів.

Україною прокотилася негода. Потужний вітер зривав дахи з будинків та валив дерева. На сьогоднішній ранок у чотирьох областях знеструмлено десятки населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зокрема, за даними рятувальників, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях (Львівська - 68, Чернігівська - 11, Житомирська - 6 та Черкаська - 5). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода на Івано-Франківщині

За даними рятувальників, 17 лютого в с. Пнів Надвірнянського району шквальний вітер пошкодив дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 квадратних метрів.

У Бурштині сильний вітер повалив дерево на маршрутний мікроавтобус, який перебував на стоянці. На щастя, жертв та постраждалих немає.

А у селі Білі Ослави дерево впало на покрівлю двоповерхової школи.

Негода на Львівщині

У Львові 17 лютого внаслідок пориву вітру постраждало два авто. Як передає Варта1, на припарковані автомобілі впала частина огорожі та пошкодила обидва транспортні засоби. Автівки отримали значні ушкодження.

За даними видання, негода спричинила багато негативних наслідків для містян. З самого ранку через сильний вітер і падіння дерева трапилася ДТП, а на вулиці Городоцькій впав білборд на тротуар.

Нагадаємо, на сьогодні у західних областях оголосили штормове попередження через сильний вітер.

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