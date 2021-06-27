Сильні зливи, град та шквали очікуються у північних, центральних та південних областях.

В Україні оголошено штормове попередження у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

"За інформацією Укргідрометцентру, 27 червня у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Такі погодні умови синоптики визначили першим рівнем небезпечності, жовтим.

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Як раніше повідомляв УНІАН, в Карпатському регіоні України (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області) протягом 25-27 червня 2021 року очікуються зливи з грозами.

25 червня, після кількох днів спеки у Львові, прийшла злива та гроза із градом. Через негоду у місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

Крім того, негода вирувала й у Рівненській області, в результаті чого повалені дерева заблокували трасу міжнародного значення "Київ-Ковель-Ягодин". За інформацією рятувальників, через сильний вітер там впало понад 30 дерев. Через ураган травми отримали двоє людей: один - від удару блискавки, інший - в результаті падіння шиферу.

Станом на ранок 27 червня всього через негоду в Україні знеструмлено 393 населених пункти у восьми областях.

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Автор: Тамара Отовська