Травень цього року вже став один з найспекотніших за весь час спостережень.

Вчені попереджають, що 2023 рік може стати найспекотнішим на нашій планеті за всю історію спостережень через стрибок глобальної температура. Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, у червні глобальні температури піднялися до рекордних рівнів, що є зловісною ознакою кліматичної кризи напередодні наростаючого Ель-Ніньо, яке може призвести до того, що 2023 рік стане найспекотнішим з коли-небудь зареєстрованих.

Глобальні середні температури, отримані на даний момент в червні, майже на один градус вище, ніж будь-коли з 1979 року.

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"Глобальна аномалія приземної температури зараз знаходиться на рекордному рівні або близька до нього, і 2023 рік майже напевно стане найтеплішим роком за всю історію спостережень", - стверджує кліматолог з Пенсільванського університету Майкл Манн.

Кліматологи кажуть, що травень 2023 вже став третім найтеплішим місяцем за останні 174 роки.

Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що глобальні температури, ймовірно, різко зростуть протягом наступних п'яти років через Ель-Ніньо, а також викиди.

Глобальне потепління - як його уникнути

За останніми даними вчених, глобального потепління на Землі уникнути тільки якщо ряд країн почне рішуче діяти.

Фахівці переконані, якщо Китай та Індія почнуть поетапну відмову від вугілля через п'ять років, то вдасться уникнути потепління на 2 градуси. Але це за умови, що темпи відмови перевищать темпи Німеччини і будуть на рівні Великобританії.

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