Путін: Ми попереджали, що асоціація України та ЄС зачіпає наші інтереси

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час виступу на майданчику дискусійного клубу «Валдай».

«Хотів би нагадати про події минулого року. Тоді ми говорили нашим партнерам - і американським, і європейським, що поспішне закулісне рішення щодо асоціації України і ЄС небезпечне серйозними ризиками. Ми навіть про політику нічого не говорили, ми говорили лише про економіку, що такі кроки зачіпають інтереси багатьох країн, зокрема Росії як основного торгового партнера України, що необхідне широке обговорення питання», - сказав Путін.

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За його словами, переговори про вступ РФ до СОТ велися 19 років і було досягнуто певного консенсусу.

«Чому я про це кажу, тому що під час реалізації проекту асоціації з Україною до нас немов через задні ворота зі своїми товарами заходять, а ми про це не домовлялися, нас ніхто про це не питав», - сказав Путін.

За його словами, РФ проводила дискусії за всіма темами асоціації України і ЄС, зокрема надаючи доводи і аргументи щодо можливих проблем.

«Нас ніхто не хотів слухати і розмовляти ніхто не хотів, сказали – це не ваша справа, ось і вся дискусія. Замість складного, але цивілізованого діалогу, справу довели до державного перевороту, вкинули країну в хаос, у розвал економіки, соціальної сфери, громадянську війну з величезними жертвами. Навіщо? Відповіді немає, нічого не відповідають», - сказав Путін і зазначив, що якби Захід не заохочував такі дії - нічого б не було.

«Колишній президент України Янукович усе підписав, зі всім погодився… Це що - цивілізований спосіб вирішення питань? Мабуть, ті, хто без кінця ляпають все нові і нові «кольорові революції», вважають себе геніальними художниками, і ніяк зупинитися не можуть», - сказав Путін.

Нагадаємо, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. В результаті в той час президент Віктор Янукович у лютому, після масового розстрілу беззбройних євромайданівців на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ постачала важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а у серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, від середини квітня по 6 жовтня на сході України загинули щонайменше 3 тис. 660 людей близько 9 тисяч були поранені.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін заявив про так званий референдум в Криму, що «ведмідь ні в кого дозволу питати не буде».