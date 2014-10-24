Постпред України в ООН: Бійців АТО за час перемир'я обстріляли більше 2 тисяч разів

В.о. заступника Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Олександр Павліченко заявляє, що позиції українських військових після оголошення режиму припинення вогню на сході України були обстріляні понад 2 тис разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні.

«Після того, як було оголошене перемир’я, позиції українських Збройних сил були обстріляні понад 2 тис разів. В результаті цих нападів 89 українських військовослужбовців були вбиті, 500 поранено. В результаті обстрілів сепаратистами щонайменше 54 цивільних осіб України були вбиті», - сказав він.

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Разом з тим він наголосив , що «бойовики разом з російськими військами, які залишаються на нашій території, повинні припинити свої наступальні військові операції, обстріл цивільних районів, а весь іноземний військовий персонал повинен покинути територію України».

Також він вкотре закликав Росію припинити постачання в Україну зброї, військової техніки, та «обмежити можливості для притоку так званих добровольців через наш суверенний кордон», і також дати можливість Україні відновити контроль над державним кордоном.

Окрім того, він заявив, що бойовики продовжують укріплювати свої позиції на сході України та погрожувати проведенням наступальних операцій для захоплення інших міст в Україні.