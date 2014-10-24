Президент закликає громадськість активно долучатись до реформування країни

Про це глава держави сказав під час представлення «Стратегії реформ – 2020» громаді Чернівців. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, за словами президента, «абсолютно реально» за 6 років досягти такого рівня реформ, щоб у 2020 році подати заявку України на членство в ЄС.

Президент відзначив важливість реформування правоохоронних та судової систем, проведення земельної реформи, і додав, що ”коли з тобою народ, він знає, що ти робиш, і перед лицем агресії - немає іншого шляху, ніж робити реформи».

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Глава держави підкреслив, що реформувати країну мають молоді професіонали, серед яких він назвав віце-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та заступника АПУ Дмитра Шимківа.

У свою чергу Дмитро Шимків зазначив, що реформи – це «лише інструмент досягнення результату». «Ми маємо розуміти, куди ми йдемо», - додав він, відзначивши, що результатом реалізації стратегії реформ має стати досягнення 21 ключового показника.

Гройсман під час виступу наголосив: «Дуже важливо, щоб ми хотіли змінити те, як ми жили ще донедавна. За 20 років ми не змогли провести жодних реформ. Це виклик для всіх нас. Зараз є шанс все змінити, є політична воля нашої команди», підкреслюється в повідомленні.