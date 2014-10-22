МВС перетворять у цивільне правоохоронне відомство

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представляючи проект концепції першочергових заходів реформування системи МВС.

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"На даний час МВС фактично залишається міністерством міліції, на відміну від сучасних європейських моделей, наприклад, Польщі", - сказав міністр.

За його словами, після реформи МВС буде перетворено в цивільне і правоохоронне відомство. Воно буде "формувати державну політику у сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, захисту державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальних справ".