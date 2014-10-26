В зоні АТО проголосували 80% військових - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.

«На даний момент проголосували близько 80% військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО», - сказав він.

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«Істотних змін ситуації в зоні АТО протягом доби не сталося, в плані безпеки вибори проходять без надзвичайних подій, серйозних проблем не зафіксовано», - додав Польовий.

Раніше повідомлялося, що явка виборців на виборах в Раду перевищила 40%, Львівська область поки що лідирує. Найменша явка виборців крім Донецької та Луганської областей, де проходить антитерористична операція, в Одеській області - 28,84%.