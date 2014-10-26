Маніпуляції з результатами голосування тягнуть до 8 років в'язниці - Аваков
22:06, 26 жовтня 2014Політика
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Будь-які маніпуляції з результатами голосування каратимуться за всією суворістю закону – аж до позбавлення волі на строк до 8 років
REUTERS
Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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«Будь-хто, хто маніпулюватиме вибором народу, хто намагатиметься втрутитися у волевиявлення – або через підкуп, або через маніпуляцію з протоколами або комп`ютерною системою, буде покараний у відповідності із законодавством. Тут це до 8 років в`язниці», - сказав Аваков.
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