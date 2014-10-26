В СБУ не знайшли підстав для затримання голови ОВК №217

23:47, 26 жовтня 2014
Політика
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Слідчі СБУ не знайшли підстав для затримання голови  217 ОВК.

Фото УНИАН

Про це журналістам повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк, який контролює виборчий процесс на окрузі, пише Українська правда.

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За словами Шкіряка, після допиту голови ОВК слідчі СБУ кваліфікували його дії за ст.363 адмінкодексу – про незаконне втручання у роботу компютерних мереж, що передбачає лише стягування штрафу.

"Але ми все ж таки вбачаємо певні ознаки злочину, а тому слідчі МВС будуть й далі проводити відповідні слідчі дії", - зазначив Шкіряк.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що голова ОВК №217 найближчим часом має бути затриманий міліцією.

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