В СБУ не знайшли підстав для затримання голови ОВК №217

Про це журналістам повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк, який контролює виборчий процесс на окрузі, пише Українська правда.

Читайте такожУ Києві у 217 окрузі агресивний чоловік з автоматом шукає "своїх людей" - КВУ

За словами Шкіряка, після допиту голови ОВК слідчі СБУ кваліфікували його дії за ст.363 адмінкодексу – про незаконне втручання у роботу компютерних мереж, що передбачає лише стягування штрафу.

"Але ми все ж таки вбачаємо певні ознаки злочину, а тому слідчі МВС будуть й далі проводити відповідні слідчі дії", - зазначив Шкіряк.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що голова ОВК №217 найближчим часом має бути затриманий міліцією.