У ЦВК підтвердили смерть заступника голови ДВК на дільниці в Кіровоградській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

“Під час засідання на виборчій дільниці №350090 помер заступник голови ДВК, і цей трагічний випадок, на жаль, підтвердився”, - сказав Магера.

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Також Магера заявив, що міліція займається перевіркою інформації про викрадення голови окружної виборчої комісії у 102-му окрузі, інформація про що була оприлюднена у ЗМІ.

Причому він додав, що поки що ця інформація не підтверджується, але ЦВК встановлюватиме, що насправді відбулося у 102 окрузі.

Як повідомлялося, за даними ОПОРИ, у селі Тополі Гайворонського району Кіровоградської області (виборчий округ №101) у приміщенні дільничної виборчої комісії у заступника голови ДВК стався епілептичний напад. На місце події викликали швидку медичну допомогу, яка і зафіксувала смерть чоловіка.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чернівецькій області на дільниці помер спостерігач.