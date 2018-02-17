Чехія підтримує збереження санкційного режиму проти Росії - голова МЗС

Також голова МЗС запевнив, що Чеська Республіка підтримує територіальну цілісність України.

Чеська Республіка декларує свою незмінну позицію та підтримує територіальну цілісність України і збереження санкційного режиму проти Російської Федерації.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, про це віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцкий заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, що відбулась в рамках 54-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Клімкін та Стропніцкий відзначили активний політичний діалог між двома країнами та обговорили питання порядку денного українсько-чеського співробітництва.

Чеський міністр запевнив у незмінності курсу уряду Чехії щодо подальшої практичної підтримки євроінтеграційних прагнень України.