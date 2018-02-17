Столтенберг у Мюнхені поговорив з Лавровим – мова йшла про Україну

14:05, 17 лютого 2018
Політика
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Столтенберг в Мюнхені поговорив з Лавровим / фото УНІАН

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це генсек Альянсу повідомив сьогодні у Мюнхені після зустрічі з Лавровим

За словами Столтенберга, це була корисна зустріч, яка є частиною «регулярних контактів з ним та частиною політичного діалогу між НАТО та РФ». 

«Було корисно зустрітися з Лавровим. Ми обговорили, переважно, Україну, зниження ризиків, прозорість та майбутнє політичного діалогу між НАТО та Росією», - зазначив він.

фото УНІАН

При цьому генсек Альянсу підкреслив, що «політичний діалог особливо важливий, коли ситуація така складна, якою вона зараз». 

«Я підкреслив важливість виконання Мінських домовленостей», - сказав Столтенберг. 

Він наголосив, що ситуація в Україні є основною причиною погіршення відносин між НАТО та Росією.

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Теги: #НАТО і Росія#Столтенберг і Лавров