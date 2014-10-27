Столар визнав перемогу комбата "Азову" у 217-му окрузі

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я поважаю вибір оболонців і приймаю результати такими, якими вони є. Білецький - гідний і сильний суперник. Як тільки я дізнався результат паралельного підрахунку - одразу привітав Андрія особисто. Ще раз, але вже публічно хотів би привітати його із заслуженою перемогою і бажаю продуктивної роботи в парламенті на благо України та Оболоні!", - написав політик у соціальній мережі.

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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня заступник керівника штабу “Блоку Петра Порошенка” Роман Зварич заявив, що робляться неодноразові спроби зірвати вибори в 217 окрузі в місті Києві.

Він нагадав, що на окрузі основними конкурентами є депутат Київради Вадим Столар і командир батальйону “Азов” Андрій Білецький.

Зварич підкреслив, що, “фактично, майже цілий день не працювала система виборів в цьому окрузі. І причина формально полягає в тому, що вчора було прийнято рішення, яке є сумнівного юридичного характеру, про те, щоб замінити системного оператора та двох технічних співробітників, які відповідали за цю систему”.

Зварич нагадав, що, відповідно до законодавства України, замінені особи мали б пройти перевірку СБУ, але цього не було зроблено. За його словами, завдяки неодноразовим дзвінкам із ЦВК “на сьогоднішній день ОВК повернула колишніх системних операторів на цю роботу і я надіюся, що буквально через кілька хвилин ця система знову запрацює”.

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Потім Головне слідче управління МВС України повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом втручання в роботу сервера окружної виборчої комісії № 217 в Києві.

Водночас, Комітет виборців України повідомив, що на 217 окрузі (дільниця №800514) працівники міліції спільно з представниками батальйону «Азов» затримали машину з людьми, які займались підкупом виборців. «Після того, як їх затримали, до виборчої дільниці приїхала інша машина, з якої вийшов чоловік з автоматом. Він демонстративно перезарядив зброю і вимагав показати його людей, тобто, затриманих осіб…», - повідомив офіс КВУ.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив журналістам, що голова столичної ОВК №217 найближчим часом має бути затриманий міліцією.

«Зараз іде затримання голови ОВК», - заявив Аваков.

Крім того, за словами міністра, його радник Зорян Шкіряк намагається видворити з окружкому близько 150 ”тітушок”, які ”за винагороду намагалися втрутитися у виборчий процес”.

Однак Шкіряк пізніше заявив, що слідчі СБУ не знайшли підстав для затримання голови 217 ОВК. За словами Шкіряка, після допиту голови ОВК слідчі СБУ кваліфікували його дії за ст. 363 адмінкодексу – про незаконне втручання у роботу комп’ютерних мереж, що передбачає лише стягування штрафу.