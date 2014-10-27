Джемілєв: У виборах взяли участь до 15 тисяч кримчан



Про це заявив один із лідерів виборчого списку партії «Блок Петра Порошенка», народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає «Крим. Реалії».

«Взяли участь у голосуванні ті, хто вимушений був залишити Крим і на сьогоднішній день перебував за його межами. Якщо загалом виїхали 20-25 тис. жителів, думаю, близько 12-15 тис. проголосували», – сказав Джемілєв.

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В Україні 26 жовтня відбулися дострокові вибори до Верховної Ради. Вибори проходять за змішаною системою – 225 депутатів обираються за партійними списками, решта – в одномандатних округах. У виборах беруть участь 29 партій і майже три з половиною тисячі кандидатів-мажоритарників.

Виборчі дільниці не відкрилися в окупованих Росією Автономній Республіці Крим і Севастополі та на східних територіях, контрольованих угрупуваннями «ДНР» і «ЛНР».