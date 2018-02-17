Швидкого руху немає - глава МЗС Данії прокоментував темпи боротьби з корупцією в Україні

При цьому данський дипломат наголошує, що необхідно продовжувати домагатися кращих результатів у плані впровадження реформ в Україні.

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен назвав складною ситуацію в Україні щодо боротьби з корупцією перед президентськими і парламентськими виборами у 2019 році.

Читайте такожМіністр закордонних справ Данії: Боротьба України– це боротьба ЄвропиПро це він заявив під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Зокрема, його запитали: Україна за президентства Петра Порошенка рухається вперед чи назад в плані боротьби з корупцією?

«Я вважаю, що зараз це дуже складна ситуація, тому що ви маєте наближення виборів у 2019 році», - зазначив Самуельсен.

«Ми маємо бути критиками. У нас має бути критичний діалог. І важливо, що ми не відступатимемо, тому що відчуваємо, що це спрацьовує для російського наративу», - сказав глава МЗС Данії.

Водночас він відмовився відповідати, коли йому було повторно поставлено те ж саме запитання.

«Я не відповідатиму на це, тому що я вважаю, що існує можливість зберегти динаміку. Але я повинен бути чесним, зараз немає швидкого руху. Це буде брехнею - так говорити», - сказав Самуельсен.

Водночас, він заявив, саме тому міжнародні партнери долучаються, аби допомагати України.

За його словами, розмови про реформи, навіть в успішних країнах, інколи стають складними перед наближенням виборів.

«Неодмінно ми стикаємося з внутрішньою боротьбою, ми стикаємося з тиском з боку Росії, ми стикаємося з усіма перешкодами, але це не дозволяє мені зробити висновок, що немає перспективи. Ні, перспектива існує. Ми говоримо про склянку, яка наполовину незаповнена. Вона заповнена на половину. І ми повинні натиснути, щоби отримати ще кращі результати», - наголосив глава МЗС Данії.