Рада повинна в найближчі місяці ухвалити закон про антикорупційний суд - Гройсман

За словами прем'єра, антикорупційний суд має бути якісним і незалежним.

Верховна Рада повинна в найближчі місяці ухвалити закон про створення незалежного антикорупційного суду, який винесе вирок корупціонерам, які «переплутали свою кишеню з державною».

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«Ще одна умова, і це питання є ключовим, дуже важливим для України, і вважаю, що в найближчі місяці має бути ухвалений закон про створення незалежного, якісного антикорупційного суду. Найголовніше - це не просто його створити, а щоб цей антикорупційний суд зрештою виніс перший вирок тим корупціонерам, які переплутали свою власну кишеню з державною», - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також очільник держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з ухваленням закону «Про Вищий антикорупційний суд». Обидва законопроекти визначені як невідкладні. Громадські організації й міжнародні партнери України, включаючи Міжнародний валютний фонд, розкритикували законопроекти через їх невідповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, зокрема - в питанні забезпечення незалежності відбору суддів.

25 січня Порошенко за результатами зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард заявив, що Україна прискорить підготовку президентського законопроекту про створення антикорупційного суду до другого читання у Верховній Раді відповідно до зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, які передбачають врахування рекомендацій Венеціанської комісії.

Згідно з дослідженням, більш як 90% опитаних Американською торговою палатою представників бізнесу зіткнулися з корупцією в Україні в 2017 році, що відповідає показникові 2014 року.